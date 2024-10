Oltre 2000 persone, tra studenti, docenti e volontari, hanno partecipato alla nuova edizione di Puliamo il mondo, tenutasi su tutto il territorio comunale di Carbonia.

L'iniziativa, promossa da Legambiente, arrivata alla 30esima edizione, ha permesso la pulizia di numerosi edifici e aree della città e delle frazioni, grazie al sinergico lavoro dei partecipanti che, armati di guanti, pinze e buste, hanno dato il meglio sia per offrire un concreto servizio alla comunità che per dare un esempio civico. I rifiuti raccolti verranno successivamente smaltiti dalla società d'appalto del servizio di igiene pubblica.

All’evento hanno aderito gli istituti scolastici Don Milani-Satta, Deledda Pascoli, Beccaria, Angioy, Ipia E.Loi, Gritti, e le associazioni di volontariato NABA, Anmig, Coordinamento associazioni Bacu Abis, Athena, No Eta guardie ecozoofile. Raccolte svariate tonnellate di rifiuti.

«L'impegno di così tante persone a sostegno della tutela dell'ambiente - avverte l'assessore all'ambiente Manolo Mureddu - è fonte di orgoglio per la comunità, la dimostrazione di come ognuno possa, anche nel proprio piccolo, fare qualcosa di concreto per aiutare a sensibilizzare il prossimo sul rispetto dell'ambiente». Secondo il sindaco Pietro Morittu il risultato di questa caccia al rifiuto «è reso possibile dalla collaborazione, dallo spirito di squadra e dalla partecipazione di associazioni, scuole e cittadini accomunati dall’amore per la città».

© Riproduzione riservata