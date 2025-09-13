Vicino al cumulo di rifiuti hanno voluto piantare nuovi alberi e realizzare degli innesti e, con alcuni cartelli, condannare invece gli atti incivili che si possono notare a pochi metri di distanza.

È la risposta che un gruppo di cittadini dalla spiccata sensibilità ambientale ha voluto dare a chi invece da tempo usa scambiare le campagne nei pressi di Is Fonnesus per una piccola discarica.

Alcuni volontari hanno pertanto affisso nel sito, ai margini di una stradina di accesso, due tipi di cartelli: nel primo hanno scritto “Esempio di imbecillità” e hanno piantato il paletto proprio sopra un cumulo di immondizia abbandonata dai soliti inquinatori seriali che insozzano non poche parti anche del territorio comunale di Carbonia.

Nell’altro cartello invece compare la scritta “Esempio di civismo” e riguarda la messa a dimora di una nuova pianta. Un contrasto che purtroppo non fa breccia nelle menti di tante persone che abitualmente caricano ogni genere di rifiuti in auto per andare a gettarlo talora nei posti più suggestivi di Carbonia e dintorni.

