Carbonia, la danza hard al Summer Mine Festival finisce in polemicaAtti sessuali simulati tra un artista e una ragazza invitata sul palco a ballare: bufera sulla rassegna nella Grande Miniera di Serbariu
La serata scorre tranquilla, migliaia di ragazzi ballano, cantano e si divertono, ma alla fine un’insolita coreografia con movimenti decisamente osé scatena un’ondata di polemiche e indignazione.
Accade durante l’ultimo spettacolo del Summer Mine Festival, la rassegna che ha riscosso un grande successo richiamando nella Grande Miniera di Serbariu i big del rap e migliaia di spettatori. Sicuramente uno degli eventi più riusciti dell’estate in città. Ma in occasione dell’ultimo show succede quello che nessuno si aspettava. Uno degli artisti invita sul palco una ragazza a ballare.
Inizia una danza che propone una coreografia decisamente fuori dagli schemi perché lui simula un atto sessuale che dura una trentina di secondi. Qualcuno filma tutto con il telefonino. Tanto basta per scatenare polemiche e dibattiti su quanto accaduto durante lo spettacolo.
