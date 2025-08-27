il rogo
27 agosto 2025 alle 13:13
Carbonia, incendio nelle campagne: in volo un elicotteroFiamme divampate in mattinata, interviene il corpo forestale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un incendio è divampato in mattinata a Carbonia, in località Pod.e Sant'Angela. A intervenire il corpo forestale, con un elicottero proveniente dalla base operativa di Marganai.
Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del corpo forestale di Carbonia.
Le fiamme interessano una zona di campagna.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata