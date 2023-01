Un incendio si è sviluppato poco prima delle 13 nel retro di un’attività commerciale tra la via Roma e via delle Cernitrici a Carbonia.

Le fiamme hanno avvolto del materiale in attesa di esser smaltito che si trova nel retro del negozio, e al di sotto di un sovrappasso che conduce ad altre attività commerciali di via delle Cernitrici.

Nell’incendio è andato distrutto anche un furgone che si trovava parcheggiato a ridosso dell'ingresso posteriore dell’attività commerciale, Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del vicinissimo distaccamento di Carbonia che han provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Gli stessi pompieri dovranno accertare le cause dell’incendio e da dove si siano propagate le fiamme. Nessuna ipotesi è esclusa.

© Riproduzione riservata