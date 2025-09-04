Un gesto vile ha ferito ancora una volta la memoria di Beatrice Arru, la giovane di appena 16 anni morta nel 2021 in un incidente stradale a Carbonia.

Qualcuno ha rimosso i fiori deposti nel punto in cui la ragazza ha perso la vita, portando via anche il vaso in ceramica che custodiva quel segno di affetto e ricordo.

A denunciare l’accaduto è stata la madre, Romina Selis, che sui social ha affidato il suo dolore e la sua rabbia a un post carico di indignazione. «Quei fiori non erano semplici fiori – scrive – erano lacrime, ricordi, amore di chi ancora oggi piange Beatrice. E voi li avete spostati dimostrando di non avere un briciolo di rispetto né per la morte, né per il dolore, né per la memoria di una giovane vita spezzata».

Il vaso, spiega la donna, è stato ritrovato poco distante, abbandonato sul ciglio della strada. «Un gesto vigliacco, come chi l’ha fatto. Sperate che non si sappia mai chi siete», ha aggiunto, rivolgendosi direttamente agli autori di quello che definisce un atto di mancanza assoluta di umanità.

Il ricordo di Beatrice, però, non verrà cancellato da un simile episodio: «Il vaso voi lo togliete e io continuerò a metterlo», ha ribaditto la donna.

© Riproduzione riservata