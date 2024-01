Una farmacia senza parcheggi. E nemmeno da sempre, visto che inizialmente c’erano. È la situazione che sta vivendo la farmacia Soru di Carbonia, in via Lubiana, che ha visto svanire gli spazi destinati alle auto davanti alla propria sede.

Poco male, se non si trattasse di una strada provinciale e, come tale, fortemente trafficata e con importante rischi per i pazienti più anziani e fragili.

All’apertura i parcheggi erano regolarmente presenti, con un sistema di rotazione tra i clienti garantito dall’utilizzo del disco orario. Nel 2020, poi, il nuovo piano per la viabilità che – di fatto – ha azzerato gli spazi: «Abbiamo fatto due esposti e svariate segnalazioni », spiegano dalla farmacia Soru, «sembra però che a nessuno interessi risolvere davvero un problema riconosciuto da tutti».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata