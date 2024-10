Brutto incidente nella tarda serata di oggi a Carbonia. Per cause da accertare una Seat Leon e una Ford Fiesta si sono scontrate nell’incrocio tra via della Vittoria e via Mazzini. Dopo il violento impatto la Ford Fiesta è andata a finire la sua corsa sopra il muro di cinta di una scuola.

Immediati i soccorsi con il personale 118 dei volontari soccorso Narcao, Sosago Gonnesa e Solky Carbonia che si sono presi cura degli occupanti delle vetture. In tutto i feriti sono 8, compreso un bambino di 2 anni che in via precauzionale è stato trasportato al Brotzu per accertamenti. Gli altri occupanti con vari politraumi sono stati accompagnati al vicino ospedale Sirai di Carbonia. Sul posto presenti anche la medicalizzata del Sirai e quella di Iglesias per due feriti le cui condizioni sono più gravi. Nessuno sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco di Carbonia e i Carabinieri della Stazione di San Giovanni Suergiu, coadiuvati dai colleghi della Radiomobile. Agenti che hanno effettuato i rilievi e dovranno accertare le cause dell’incidente in un intersezione regolata da semaforo, verificando anche se l’impianto semaforico fosse acceso al momento del sinistro visto che in alcune zone della città era in corso un grosso blackout.

La strada è rimasta chiusa per quasi due ore fino alla pulizia da parte della Somica.

© Riproduzione riservata