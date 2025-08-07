Intensificati i controlli contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel Sulcis Iglesiente. In occasione dell’estate e dei numerosi eventi musicali organizzati nella zona, la Guardia di Finanza di Iglesias ha messo in campo una serie di servizi mirati per contrastare l’uso e la detenzione di droga, soprattutto tra i più giovani.

L’operazione più recente è avvenuta lo scorso 1° agosto, durante il concerto di un noto rapper alla Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia, dove si è radunato un pubblico numeroso e variegato.

Le fiamme gialle, supportate dalle unità cinofile della compagnia pronto impiego di Cagliari, hanno effettuato controlli a tappeto nell’area dell’evento.

L’attività ha portato al sequestro di circa 16 grammi di hashish e marijuana e di 10 spinelli già confezionati, tutti destinati presumibilmente a uso personale. In totale sono stati segnalati 11 soggetti all’Autorità Prefettizia, tra cui tre minorenni.

