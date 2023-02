Lo svolgimento de “La Pentolaccia” è confermato per questo pomeriggio in piazza Roma a Carbonia, ma in caso di condizioni meteo che non consentirebbero il corretto svolgimento all’aperto la festa proseguirà all’interno dell’oratorio di San Ponziano situato dietro il Cine Teatro Centrale.

Durante la manifestazione si prevede un tripudio di colori, suoni, animazioni, folklore e goliardia per il Carnevale di Carbonia che concede il bis dopo la sfilata di domenica scorsa, un evento che dopo diverso tempo torna ad essere protagonista delle animazioni cittadine. L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco Carbonia con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Carbonia.

Evento che vede la partecipazione di tante associazioni che operano nell’ambito dell’intrattenimento e dell’animazione in una sinergia di intenti che rappresenta il vero valore aggiunto di un pomeriggio domenicale che si annuncia all’insegna del divertimento, dell’allegria e della spensieratezza per i bambini.

Sono previste gustosissime sorprese con premi, giochi, dolci e tante merendine per i più piccoli

Ad impreziosire l’evento la presenza del trenino e l’area dedicata ai trucca bimbi.

