L'Azienda regionale edilizia abitativa ha dovuto compiere un intervento d'urgenza in un appartamento abbandonato in via Dante e in condizioni fatiscenti tant'è che è diventato rifugio di piccioni: i vetri degli infissi completamente distrutti stavano iniziando a cadere dal terzo piano della palazzina popolare in cui l'appartamento si trova, col rischio di colpire persone o cose nei giardini e negli ordini del piano terreno.

Una situazione di rischio gravissimo segnalato da diverso tempo dagli inquilini del palazzo, preoccupati per il continuo distacco di frammenti di vetro. Fino a quando una delle vetrate più importanti ha rischiato di spezzarsi e di fare un volo di almeno 15 metri. A questo punto il distretto Carbonia di Area, dopo numerosi solleciti, è dovuto intervenire per porre in sicurezza gli infissi dell'appartamento il quale finirà nel novero delle case popolari disabitate da molti anni.

Verranno consegnate agli inquilini della graduatoria delle case popolari che si sono detti favorevoli a eseguire piccoli o medi interventi di manutenzione, pur di avere subito un tetto a equo canone.

