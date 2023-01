Intervento in via Sarrabus a Carbonia, da parte dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, per la caduta di alcuni grossi pezzi da un cornicione di una vecchia palazzina Area.

I vigili del fuoco sono stati allertati verso le 12:30 con una chiamata al 115 da un residente che, dopo le fortissime raffiche di vento delle ultime ore, ha notato che sulle scalinate che consentono l'accesso all'abitazione erano presenti dei grossi pezzi di pietra caduti dal cornicione della sua abitazione, che rendevano difficoltoso il passaggio in totale sicurezza con il rischio di ulteriori caduta di calcinacci.

I vigili del fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza il cornicione per consentire l'accesso ai residenti in totale sicurezza.

© Riproduzione riservata