Auto a fuoco nella notte a Carbonia.

Ad accorgersi dell'accaduto il proprietario del veicolo, intorno all'una: ma la sua Kia Sportage, che si trovava parcheggiata sotto casa, era già stata avvolta dalle fiamme.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, che dal distaccamento di via Roma hanno raggiunto il vialetto di via Quintino Sella. La vettura è andata praticamente distrutta e dalle prime informazioni l'incendio pare essere di origine dolosa, sono stati trovati dei resti di diavolina nei pressi dell'auto. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.

