No ai combattimenti clandestini dei cani: è il messaggio che nella serata di ieri Ariel e Raul, due American Staffordshire terrier (Amstaff) accompagnati dal loro allevatore Kristian Figus, hanno voluto trasmettere salendo sul ring allestito nell’anfiteatro di Piazza Marmilla a Carbonia, dove poco dopo è andata in scena la manifestazione di Boxe a livello nazionale organizzata dalle società ASD Star Boxe e Victoria Boxe.

L'allevatore Kristian Figus (foto Murru)

«Sono dei cani che spesso vengono rubati per poter effettuare dei combattimenti clandestini», afferma Kristian Figus, «ho voluto, grazie al benestare dell’organizzazione, portare questi due bellissimi esemplari prima dell’inizio della manifestazione di pugilato per far presente che sul ring ci devono salire solo gli umani, che combattono con delle regole ben precise, e che questa razza di cani, se vengono cresciuti adeguatamente, sono adatti per stare in famiglia e con i bambini, e grazie alla dog e pet therapy che stiamo portando avanti gratuitamente nel territorio con la collaborazione con alcune associazioni che si prendono cura delle persone disabili».

