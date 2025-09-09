Area ha più fondi di quanto inizialmente previsto e proroga i termini del bando speciale rivolto al sostegno economico per gli affitti delle famiglie in difficoltà. Si chiama Fondo Sociale e ha permesso a centinaia di famiglie di Carbonia di sostenere l'onere degli affitti.

L'Azienda regionale ha dovuto riaprire i termini perché i maggiori fondi disponibili «permettono - spiega il direttore generale Matteo Sestu - di accrescere il novero delle persone potenzialmente beneficiarie».

La concessione dei contributi va a favore degli assegnatari di alloggi che si trovano in situazione di effettivo disagio economico. Al precedente bando si erano fatti avanti non meno di trecento inquilini, ma si stima possano essere almeno cinquecento. La scadenza per la presentazione delle domande è stata pertanto prorogata al 15 settembre. La domanda deve essere presentata agli uffici Area.

Il Comune varerà analogo provvedimento.

