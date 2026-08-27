Dopo le proteste della cittadinanza e un certo disappunto mostrato anche dall'amministrazione comunale, Abbanoa corre immediatamente ai ripari: ha infatti messo in sicurezza uno scavo che era stato realizzato in via Marche, in pieno centro a Carbonia, circa un mese fa per intervenire su una grossa perdita idrica che aveva costretto lo slaccio dell'erogazione dell'acqua praticamente in mezza città.

Subito dopo l'intervento, però, la buca era stata ricoperta inizialmente in maniera posticcia e poi con uno strato di terra e di sabbia. Non quindi un ripristino a regola d'arte come da un paio di anni impone un nuovo regolamento del Comune che ordina a tutti gli enti - sia pubblici che privati - il ripristino dei manti stradali, soprattutto se sono addirittura nuovi. Ripristino che nel caso di via Marche, a un mese di distanza dai lavori di scavo, appariva alquanto discutibile.

Dopo le osservazioni dello stesso comune avvenute pochi giorni fa, Abbanoa ha eseguito i lavori di completamento che tuttavia erano comunque in previsione. Simile circostanza si era già verificata diversi mesi fa anche per uno scavo avvenuto in viale Trieste e in quel caso il Comune aveva dovuto alzare la voce.

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