Un evento per celebrare i 15 anni di storia dei Golaseca stasera nell’anfiteatro di piazza Marmilla a Carbonia.

Gruppo nato a Cortoghiana, frazione di Carbonia dalle ceneri della lotta operaia dell’Alcoa con il primo nucleo del gruppo formato da ex dipendenti della fabbrica.

Gruppo che nel corso di questi 15 anni si è esibito con artisti di fama internazionale come i Litfiba e Fiorella Mannoia, e calcato palcoscenici di tutta Europa.

Molto legati alle tradizioni locali. Sul palco di piazza Marmilla saranno accompagnati da diversi artisti, tra cui Claudia Aru, Roberto Almo degli Almamediterrana, Antonio Umana (Mom’s Spaghetti ) e Reverendo Jones. Sul palco anche il gruppo di una delle maschere tradizionali della Sardegna più conosciute i Boes e Merdules di Ottona, con cui il gruppo ha girato l’ultimo videoclip Carrasegare, ambientato nel Comune Barbaricino.

La serata presentata da Dino Annese avrà inizio alle 21:30, patrocinata dal Comune di Carbonia e dalla Proloco cittadina e dalla Regione Sardegna. Sempre oggi prima dell’evento presso il Circolo Soci Euralcoop sotto le torri di piazza Marmilla ci sarà la serata conclusiva che ha visto esposta presso la sala la mostra fotografica di Federico Scoppa Macerie- la distruzione di un popolo, dedicata a Gaza.

Durante la serata volontari di Emergency Gruppo Sud Sardegna parlerenno della situazione nella Striscia e del lavoro dell'organizzazione. Saranno inoltre consegnati a Emergency i fondi raccolti attraverso la distribuzione del catalogo della mostra.

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