L’acqua che esce copiosa dagli scarichi della discarica di Genna Luas è diventata una “osservata speciale”: a osservarla, anche con video e raccolta di campioni, sono numerosi cittadini che, dopo la nuova diffida che l’ufficio Ambiente della Provincia del Sud Sardegna ha inviato alla Portovesme srl, sanno che l’acqua che arriva nelle falde idriche, senza un adeguato impianto di trattamento (così è stato contestato), rischia di essere carica di cadmio e altri pericolosi veleni.

Per questo i sindaci dei territori che ospitano la discarica, Iglesias e Carbonia nello specifico ma anche Portoscuso che è il territorio da cui quei veleni partono, non possono che gridare ad alta voce il proprio disappunto e pretendere azioni concrete in difesa dell’ambiente e della salute pubblica.

