Erano in difficoltà nelle falesie di Masua: in salvo due escursionisti. Si è conclusa con successo l’operazione di soccorso condotta nella giornata di ieri, dalla Guardia Costiera di Portoscuso, in favore di due escursionisti in difficoltà presso le falesie della costa di Masua, a Iglesias.



Uno dei due scalatori, colto da un improvviso malore, giunto alla base della falesia non era più in grado di risalire e ha chiamato la sala operativa dell’ufficio circondariale marittimo di Portoscuso. Così è stata dirottata sul posto l’unità navale M/V CP 707. L’equipaggio della motovedetta ha fatto calare i due giovani a bordo con l’aiuto delle stesse corde d’arrampicata. Uno dei due scalatori è apparso da subito visibilmente provato, anche a causa del dolore legato alle proprie condizioni fisiche.



Nel frattempo, la sala operativa aveva allertato il 118, che ha inviato un’ambulanza con personale sanitario in direzione del porto di Buggerru. Qui, una volta completato il trasbordo in banchina da parte dell’equipaggio della motovedetta CP 707, i due giovani sono stati presi in cura dagli operatori sanitari giunti sul posto.



Giulia Burchielli, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, rinnova l’invito a tutti gli utenti del mare di pianificare con attenzione le proprie navigazioni consultando preventivamente i bollettini meteo-marini, verificando l’efficienza delle dotazioni di sicurezza e adottando condotte improntate alla massima prudenza , valutando sempre con onestà le proprie condizioni psicofisiche, senza sopravvalutare le proprie capacità.

(Unioneonline/En.Ne.)

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