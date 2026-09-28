l’incidente
28 settembre 2026 alle 17:10
Auto si ribalta sulla Provinciale a Villamassargia: un giovane in gravi condizioniIl conducente trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Grave incidente sulla Provinciale 2 all’ingresso di Villamassargia. Secondo una prima ricostruzione, un giovane, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria auto, che si è ribaltata finendo fuori strada. Sul posto il personale sanitario del 118: il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Brotzu in elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi. Rilievi in corso delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.
© Riproduzione riservata