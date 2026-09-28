Carbonia, auto fuori controllo finisce sulla vetrata della farmaciaPer fortuna in quel momento sul marciapiede di piazza Matteotti non passava nessuno
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Paura questa mattina poco dopo le 11,30 in piazza Matteotti, a Carbonia. Una donna alla guida di una Ford Fiesta, per cause da accertare è salita sopra il marciapiede e ha finito la sua corsa contro la vetrina della farmacia Costa, danneggiandola.
Nessuna conseguenza per la donna al volante, vista la bassa velocità della vettura, ma tanta fortuna perché in quel tratto del centro sempre affollato di gente non stava passavando nessuno.
Tanto spavento per i responsabili della farmacia, che sono corsi subito fuori anche per accertarsi delle condizioni della donna.
Sul posto numerosi curiosi e successivamente anche gli agenti della polizia locale.