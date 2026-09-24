Il fenomeno
24 settembre 2026 alle 14:15
Una spettacolare tromba marina al largo di BuggerruFortunatamente non sono state coinvolte imbarcazioni
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Una spettacolare tromba d’aria marina è stata avvistata questa mattina al largo del mare di Buggerru.
Fortunatamente il vortice non ha travolto eventuali imbarcazioni e tutto è rimasto circoscritto in un tratto di mare, distante qualche centinaio di metri dalla costa.
La caratteristica nube a imbuto, ben visibile dall’abitato del centro costiero, è stata ammirata da alcuni abitanti del posto, che hanno voluto immortalarla con uno scatto, postato poi sui social.
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