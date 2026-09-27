Dal 28 settembre al primo ottobre Iglesias ospiterà la prima edizione della scuola di storia della città e del paesaggio, promossa dall’associazione Storia della città Ets, dall’Università degli Studi di Cagliari e dal Consorzio Ausi. Al centro dell’iniziativa ci sarà la stessa città di Iglesias, osservata attraverso le trasformazioni che ne hanno segnato la storia dal XIII secolo fino alla seconda metà dell’Ottocento.

L’obiettivo del corso, che si terrà al Palazzo Bellavista di Monteponi, è quello di mettere a confronto docenti e studenti di diverse facoltà di architettura italiane, favorendo un approccio interdisciplinare allo studio della città. Particolare attenzione sarà dedicata ai metodi di ricerca, alla conoscenza e alla rappresentazione della città storica e del paesaggio, con attività sul campo e momenti di confronto sui dati raccolti.

Tra i temi affrontati spicca l’urbanistica medievale, insieme alle trasformazioni urbane e architettoniche avvenute nelle diverse epoche. Un percorso che permetterà di comprendere come Iglesias abbia cambiato volto nel tempo, anche in relazione alla ripresa delle attività minerarie che, nell’Ottocento, contribuì profondamente al rinnovamento del tessuto urbano.

L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti, dottorandi e laureati delle classi previste dal programma, con un massimo di 25 partecipanti. Per i partecipanti è previsto gratuitamente l’alloggio presso la Foresteria dell’Ausi. Per informazioni e modalità di partecipazione è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa.

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