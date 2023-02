I Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti dopo una chiamata ricevuta verso le ore 19 al 115, per una vettura in fiamme.

Giunti sul posto, in località Funtanona a ridosso della Statale 126, tra Carbonia e San Giovanni Suergiu hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano già avvolto una vecchia Fiat Panda, e mettere in sicurezza l'area.

Purtroppo non è stato possibile accertare le cause che hanno scatenato l'incendio. Sul posto per ulteriori accertamenti anche i Carabinieri della Stazione di Carbonia.

