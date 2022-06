Incidente questo pomeriggio poco prima delle sedici sulla statale 126 all'altezza del bivio di San Giovanni Suergiu nel tratto che da Sant'Antioco conduce a Carbonia.

Per cause da accertare si sono scontrati una Hyundai i20 e un pullman dell'Arst che da Carbonia era diretto verso Teulada.

Ad avere la peggio è stato l'autista della Hyundai che a causa del forte impatto ha riportato alcune contusioni ed escoriazioni ma non sarebbe in gravi condizioni: è stato accompagnato all'ospedale Sirai per accertamenti dal personale 118 della Sulcis Emergenze di San Giovanni Suergiu.

Illeso invece il conducente del mezzo di trasporto e i due passeggeri a bordo che sono stati trasferiti su un altro mezzo per il proseguimento della corsa.

Ingenti i danni per il pullman e per la vettura con la parte frontale e laterale completamente distrutta.

Sul posto i Carabinieri delle Stazioni di Carbonia, Santadi e San Giovanni che oltre ad aver bloccato e regolato il traffico per i rilievi dovranno accertarne le cause. Il traffico, arteria di elevata importanza, ha registrano grossi rallentamenti da e verso Carbonia.

