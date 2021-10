I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono dovuto intervenire questa notte per un'auto in fiamme: si trattava di una Kia bianca che è stata ritrovata completamente avvolta dalle fiamme ai margini della frazione di Is Urigus (San Giovanni Suergiu) quasi ai confini con Is Gannaus che appartiene invece al Comune di Carbonia.

In base ai primi accertamenti eseguiti dai pompieri assieme ai carabinieri della Radiomobile giunti sul posto, le fiamme sarebbero da ricondurre ad un corto circuito. La vettura, ad alimentazione ibrida, appartiene a una famiglia che abita nelle immediate vicinanze. L'allarme è stato dato da un automobilista che ha notato il rogo mentre transitava ad una certa distanza. Sono tuttavia in corso ulteriori accertamenti.

