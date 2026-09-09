Felici, il verdetto è impietoso: si è rotto di nuovo il crociatoConfermati i peggiori timori dopo Cagliari-Lecce: il ginocchio destro cede e costringe l'attaccante a un nuovo calvario di almeno sei mesi
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Tegola Mattia Felici per il Cagliari: gli esami confermano la rottura del crociato. Dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce, Mattia Felici ha svolto nella mattinata odierna accertamenti diagnostici ed esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.
Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Il trauma rimediato contro i pugliesi impone un nuovo stop di almeno sei mesi. Per Felici lui è il secondo grave infortunio in un anno.
(Unioneonline/En.Ne.)