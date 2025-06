Conto alla rovescia verso il 1 luglio, giorno in cui le tratte ferroviarie Decimomannu–Carbonia e Decimomannu–Iglesias saranno temporaneamente sospese per consentire lo svolgimento dei già annunciati lavori di potenziamento della rete ferroviaria regionale.

Gli interventi si concluderanno entro il 31 dicembre 2026 e creeranno inevitabilmente cambiamenti alla routine dei pendolari che frequentano la tratta.

Si tratta però, spiega l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, «di un investimento necessario e non più rinviabile che consentirà, al termine dei lavori, di offrire servizi ferroviari più affidabili e sicuri, in linea con le esigenze di mobilità quotidiana dei cittadini. Abbiamo lavorato per organizzare nel dettaglio un servizio sostitutivo che riduca al minimo i disagi e mantenga inalterato il diritto alla mobilità durante tutta la fase di cantiere».

Come spostarsi dunque nei prossimi 17 mesi? «Durante il periodo di sospensione delle linee ferroviarie –spiega l’assessorato -, i collegamenti tra Carbonia, Iglesias e Cagliari saranno garantiti da autobus extraurbani ARST. I mezzi effettueranno fermate intermedie a Villamassargia e Siliqua e arriveranno direttamente alla stazione di Decimomannu, dove sarà possibile proseguire il viaggio in treno verso Cagliari o altre destinazioni. La nuova configurazione semplifica i trasferimenti rispetto all’attuale sistema, eliminando la necessità di cambio a Villamassargia». Per i comuni di Uta e Villaspeciosa sarà attivo un servizio navetta dedicato, ogni 30 minuti, da e per la stazione di Decimomannu.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI – Le tariffe applicate – ricorda la Regione - restano quelle ferroviarie. Gli abbonamenti mensili e annuali acquistati prima del 1° luglio 2025 continueranno ad essere validi anche sui bus sostitutivi. I nuovi biglietti ARST riporteranno la dicitura “SERV. SULCIS” per identificare correttamente le tratte. Ad esempio, per viaggiare da Iglesias a Cagliari si dovrà selezionare la tratta “IGLESIAS SERV. SULCIS – CAGLIARI SERV. SULCIS”.

I biglietti saranno disponibili a partire dal 22 giugno tramite i consueti canali di vendita ARST (DropTicket, Tabnet) e Trenitalia (sito web e app). I titoli per la navetta Uta/Villaspeciosa–Decimomannu saranno invece acquistabili esclusivamente attraverso ARST.

GLI ORARI – Gli orari aggiornati dei servizi saranno consultabili sui siti di Trenitalia e ARST. Le condizioni generali di utilizzo del servizio – comprese le disposizioni per accessibilità, trasporto biciclette e monopattini – sono indicate nella Carta della Mobilità ARST e nella Carta dei Servizi Trenitalia.

«Riteniamo fondamentale – conclude l’assessora Manca – che ogni cittadino venga accompagnato con chiarezza e trasparenza in questa fase di transizione. I lavori che stanno per iniziare sono pensati per migliorare in modo strutturale i trasporti nel Sulcis: un territorio che, come altri in Sardegna, ha diritto a infrastrutture ferroviarie moderne e servizi all’altezza delle proprie esigenze».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata