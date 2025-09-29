«L’esigenza di attivare posti letto per post-acuzie e riabilitazione ortopedica nell’area cagliaritana è ben nota. Le strutture da coinvolgere o da riattivare sono in corso di definizione. Interlocuzioni specifiche con i commissari delle Asl e dell’Aou, unitamente alla Rete ortopedica, sono in fase di attuazione».

Così l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi interviene sulla questione lanciata dal sindacato di medici Cimo che, con il chirurgo ortopedico del Brotzu Emanuele Cabras, si appella alla Regione per risolvere una situazione drammatica, quella della Traumatologia del Sud Sardegna al collasso, con una gravissima carenza di spazi per i ricoveri e l’impossibilità di garantire un’assistenza adeguata ai cittadini.

