Strade sempre più impraticabili con le buche che si sono moltiplicate con le ultime piogge. Una situazione che non si riesce a controllare con pesantissimi disagi per gli automobilisti. Problemi al centro di un recente incontro a Sinnai fra il comandante della Polizia locale Giuseppe Fiori, l'assessore alla viabilità Cristiano Spina e funzionari comunali. Presenti anche i rappresentanti delle aziende che hanno effettuati i lavori della messa in opera della fibra ottica, esecutrici dei lavori.

«Nel corso della riunione- è detto in un comunicato- sono state puntualmente evidenziate tutte le criticità riscontrate sulle strade comunali, con particolare riferimento al mancato o incompleto ripristino del manto stradale e della segnaletica, tutte situazioni che arrecano disagio ai cittadini e rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza della circolazione».

A seguito delle verifiche effettuate, le aziende chiamate in causa sono state formalmente sollecitate a procedere al ripristino immediato del manto stradale e della segnaletica su tutto il territorio interessato dai lavori. Contestualmente, sono state notificate 17 sanzioni amministrative per mancato ripristino dell'asfalto, per un importo complessivo pari a 12.990 euro.

