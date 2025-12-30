La manovra da 85 milioni di euro avvia il suo iter verso il lavoro delle Commissioni e l’approvazione in Consiglio comunale. Oggi, a Villa Maria Pia, il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessore ai Servizi finanziari Enrico Daga hanno illustrato la nota di aggiornamento al Dup e il Bilancio di previsione 2026–2028.

Il documento contabile rafforza la centralità del welfare: sostegno a famiglie e infanzia, supporto alla scuola e alle politiche sociali, attenzione allo sport e al decoro urbano, continuità degli investimenti e sviluppo economico. Un orientamento che, ha spiegato il sindaco, punta a un cambio di prospettiva proiettato al futuro di una comunità solidale. Nel Dup trovano spazio il rilancio delle manutenzioni, del verde pubblico, il nuovo appalto di igiene urbana, la rigenerazione urbana e la mobilità.

«Il 2025 è stato l’anno della ricostruzione delle fondamenta - ha detto Cacciotto - dal 2026 arriveranno risultati tangibili». Daga ha evidenziato la stabilità della spesa e l’incremento delle entrate fiscali senza manovre aggressive, grazie al contrasto all’evasione, oltre alla riduzione dei residui, segnale di accelerazione sulle opere pubbliche. Al sociale vanno 17 milioni di euro, mentre gli investimenti stimati per il 2026 superano i 20 milioni. Tra le sfide, anche l’avvio della collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler. Una manovra destinata a crescere con le variazioni in corso d’anno.

