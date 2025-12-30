Burcei, sospese le ricerche di Cristian CartaResta la speranza di una telefonata che possa confermare che il giovane è ancora vivo
Sono state sospese le ricerche di Cristian Carta, il giovane di Burcei scomparso dalla sua abitazione il 22 dicembre scorso.
Tutte le battute sulle sue tracce sono finora risultate vane con la mobilitazione di carabinieri, forestali, vigili del fuoco, associazioni di volontariato. Ora si spera in qualche segnalazione in grado di dare una svolta a questo caso che ha scosso la popolazione di Burcei.
Il sindaco Simone Monni resta collegato alle Istituzioni con la speranza che arrivi qualche colpo di scena: una telefonata, una voce qualsiasi che confermi che il giovane è vivo.
Finora le poche segnalazioni arrivate dopo la sua scomparsa si sono rivelate sbagliate non portando ad alcun risultato.