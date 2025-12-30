Tre anni di grandi successi per La Fondazione Pula Cultura Diffusa. Con una crescita del 54 per cento sui numeri delle visite al Parco archeologico di Nora, il sito si conferma leader nel panorama del turismo culturale in Sardegna. A segnare questo successo è una crescita costante del numero dei visitatori, che ha portato il sito dai 72.000 accessi del 2022 ai 111.000 del 2025 (più 54 per cento nel triennio).

Nora si conferma così un attrattore territoriale che non ha eguali, eletta anche “Miglior Esperienza Turistica Italiana 2025". Grazie a una digitalizzazione ben organizzata (biglietteria online al 39 per cento) e a partnership strategiche con colossi come Costa Crociere e Disney Cruise Line, la Fondazione guarda al 2026 con nuovi servizi, che prevedono visite private, biglietti integrati con la Laguna di Nora e le Saline Conti Vecchi (FAI), un trenino sostenibile e l'istituzione di un prestigioso Premio Letterario Internazionale.

Andrea Boi, presidente della Fondazione, rimarca i risultati ottenuti dal Parco archeologico di Pula: «Nora non è più solo un sito archeologico, ma un brand d'eccellenza che unisce storia, innovazione e sostenibilità. Grazie al lavoro portato avanti dalla Fondazione in sinergia con il Comune, negli ultimi anni siamo stati in grado non solo di aumentare il numero degli ingressi, ma di far conoscere le bellezze di questo territorio in giro per il mondo». Un risultato che premia il grande lavoro svolto.

