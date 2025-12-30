Organizzato dai dottori Agronomi e dai dottori Forestali della provincia di Cagliari, si è tenuto oggi a Elmas un convegno alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Agus. Nell'occasione, è emersa la necessità di un rifinanziamento strutturale dell’agricoltura sarda. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Marco Fanunza, presidente dei Periti agrari delle province di Cagliari e Oristano. agronomi e forestali e periti agrari hanno evidenziato le principali criticità del comparto, richiamando l’urgenza di interventi mirati per le aziende agricole, in particolare per strutture, ricostruzione e rilancio produttivo.

Ampio spazio è stato dedicato ai finanziamenti per i giovani imprenditori agricoli, molti dei quali ancora in attesa di risposte dal 2017, e alla richiesta di istituire un tavolo tecnico stabile che coinvolga le categorie gli Agronomi, i Dottori Forestali, oltre ai Periti Agrari. È stato inoltre sollecitato un miglioramento del funzionamento del sistema SIAN e una chiara calendarizzazione dei bandi.

Il direttore generale di ARGEA Sardegna, Gianni Ibba, ha sottolineato come la chiusura del PSR abbia registrato buone performance di spesa, riducendo il rischio di disimpegno delle risorse europee, evidenziando la necessità di potenziare il sistema informativo per gestire con maggiore efficienza i nuovi bandi in apertura nel 2026.

Il direttore del Servizio territoriale del Basso Campidano di ARGEA Sardegna, Agostino Curreli, ha infine richiamato l’attenzione sul settore ortofrutticolo sardo, penalizzato dagli elevati costi di trasporto, proponendo la valutazione di un hub logistico comune e segnalando la progressiva assenza della figura dell’agronomo nella dirigenza regionale.

«Una carenza di dirigenti agronomi che equivale a redigere il bilancio di una Regione senza il contributo degli economisti. Per questo auspichiamo l’attivazione di concorsi per dirigenti agronomi, sia nell’Assessorato regionale all’Agricoltura sia nelle agenzie agricole, al fine di garantire un

necessario ricambio generazionale», ha dichiarato Ettore Crobu, presidente della Federazione regionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali.

