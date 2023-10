In Senato via libera agli emendamenti che sbloccano i fondi per rimettere in sesto le strade e le infrastrutture della Sardegna danneggiate dal maltempo.

Si tratta di 5 milioni di euro che verranno erogati dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che serviranno per ristrutturare le direttrici viarie nei territori sardi colpiti dagli «eccezionali eventi meteorologici del maggio 2023».

Ad annunciare l’ok è stato il parlamentare sardo Dario Giagoni (Lega), che parla di «segnale di concretezza e puntualità» del ministero guidato da Matteo Salvini: «Positiva l’approvazione di emendamenti al Senato Dl Asset con cui vengono snellite le procedure per investimenti strategici sul nostro territorio. Tra queste, 5 milioni di euro per la ristrutturazione delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del maggio 2023 in Sardegna», in modo da fornire «risposte alle necessità dei territori».



