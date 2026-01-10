Statale 131, da lunedì chiusi gli svincoli per PaulilatinoI lavori prevedono l’installazione di nuovi dispositivi di sicurezza
A partire da lunedì 12 e fino a mercoledì 21 gennaio, saranno in vigore limitazioni al transito sulle rampe dello svincolo di Paulilatino, lungo la strada statale 131 “Carlo Felice”, in provincia di Oristano.
Un provvedimento necessario per consentire l’installazione di nuovi dispositivi di sicurezza, tra cui attenuatori d’urto e sistemi salva motociclisti. Le rampe di entrata e di uscita saranno chiuse alternativamente in entrambe le direzioni.
Gli automobilisti diretti a Paulilatino potranno utilizzare come alternativa lo svincolo situato al chilometro 119. I lavori rientrano nelle operazioni di completamento del nuovo svincolo, già aperto al traffico.
(Unioneonline/Fr.Me.)