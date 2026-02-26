Un milione e 100mila euro per la riqualificazione dello Stadio dei Pini a Sassari. Sono partiti in questi giorni i lavori finanziati dalla Regione con due provviste da 720 e 290 mila euro per un complesso che rappresenta una delle più importanti strutture sportive cittadine, grazie alla sua pista di atletica.

«Si tratta- ha spiegato ieri, in Commissione Lavori Pubblici, l’assessore Salvatore Sanna durante la visita in loco- di un cantiere che riqualificherà gli spogliatoi e la piccola palestra, collocando tra l’altro un impianto fotovoltaico, e l’illuminazione del campo sportivo».

«Questo consentirà- spiega l’architetto Daniela Erre in riferimento all’ultimo punto- di disputare le gare anche di sera».

Ma le torri faro, e l’impianto a led, che verranno installati permetteranno, oltre all’efficientamento energetico, che nello stadio di Monte Rosello si possano tenere eventi extra-sportivi. Previste poi la messa a norma delle vie di esodo, l’uscita pedonale su via Baldedda e la divisione dei percorsi tra atleti e spettatori. Tra le migliorie in itinere gli interventi sulle tribune che faranno aumentare la capienza fino a 700-800 spettatori circa e il ripristino del bagno, presente ma al momento non agibile.

