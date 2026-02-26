Servizio sospeso, a Olbia non si effettuano colposcopie. Visite interrotte dall'estate scorsa, nei due ospedali di Olbia è impossibile sottoporsi all'esame ginecologico fondamentale per diagnosticare precocemente i tumori al collo dell'utero. Sia al Giovanni Paolo II sia al Mater Olbia Hospital (la ginecologa specialista è in congedo) mancano i medici specializzati a eseguire la colposcopia, costringendo centinaia di pazienti a raggiungere il polo ospedaliero di Sassari. “Sappiamo bene che la colposcopia è un esame importantissimo ed è per questo che la direzione si è già attivata per supplire all'assenza momentanea del medico in congedo per proporre una soluzione alternativa che colmi il disservizio”, dicono dal vertice del Mater Olbia Hospital.

