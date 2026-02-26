Il cantiere per la costruzione di sei ville con piscina extra lusso, ma abusive, è stato sequestrato dalla Forestale di Olbia in località Li Liccioli, a poca distanza dal campo da golf del Pevero, in territorio di Arzachena.

Stando alla ricostruzione della Procura di Tempio che ha apposto i sigilli le opere erano in corso di realizzazione. dopo una demolizione, in area vincolata paesaggisticamente. Le violazioni contestate riguardano difformità rispetto alla pianificazione urbanistica, il rilascio di titoli illegittimi in assenza della procedura di variante obbligatoria e in mancanza dei presupposti di legge per l’applicazione della deroga.

A La Maddalena invece la Forestale della stazione dell’isola ha eseguito il sequestro preventivo di una struttura per l’approdo di imbarcazioni a Punta Nera.

La struttura era stata realizzata e autorizzata nel tempo, in totale violazione delle norme di tutela del paesaggio e urbanistiche, attraverso un sistematico utilizzo improprio dei regimi abilitativi semplificati, pur in presenza dei numerosi vincoli ambientali.

