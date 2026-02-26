Analisi dello stato dell’arte della sanità cittadina e approfondimento sul trasferimento del Serd all’ospedale Marino: sono questi i temi al centro della seduta della Commissione consiliare alla Sanità convocata per venerdì 27 febbraio dal presidente Christian Mulas. All’ordine del giorno l’esame della situazione complessiva dei servizi sanitari, con una relazione dettagliata che sarà illustrata dal presidente e corredata dai dati sugli accessi al Pronto soccorso, oltre alle visite e alle prestazioni garantite dai reparti di Cardiologia e Pediatria. Numeri che serviranno a fotografare criticità e carichi di lavoro, con l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato alla Commissione.

Tra i punti centrali anche la questione delle sale operatorie dell’ospedale Marino: locali finanziati ma mai entrati in funzione, una situazione che continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni. Ampio spazio sarà dedicato inoltre allo spostamento del Serd dalla sede di via degli Orti al Marino. Secondo quanto sarà illustrato in Commissione, il trasferimento non sarebbe stato condiviso con l’Amministrazione comunale e presenterebbe diversi profili di criticità, dalla tutela della privacy agli aspetti procedurali. Le problematiche emerse saranno approfondite nel corso della seduta attraverso l’esame della documentazione a supporto, con l’obiettivo di fare chiarezza e individuare eventuali azioni conseguenti.

