La Uil Sardegna esprime soddisfazione per l’impegno assunto dalle Commissioni Sanità e Lavoro, che hanno dato un chiaro indirizzo agli assessorati competenti affinché si proceda con la stabilizzazione del personale precario nelle aziende sanitarie regionali. Un passo che il sindacato considera fondamentale per garantire certezze ai lavoratori e rafforzare il sistema sanitario isolano.

Il documento approvato dalle commissioni sollecita lo scorrimento delle graduatorie di stabilizzazione esistenti, nel rispetto della normativa vigente e con i necessari adeguamenti al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (Ptfp). Inoltre, viene richiesta una ricognizione immediata dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge, anche se attualmente non più in servizio, per attivare tempestivamente le procedure di stabilizzazione nei limiti delle risorse disponibili.

Il segretario regionale della Uil, Guido Sarritzu, ha accolto con favore l’indirizzo dato dalle commissioni, ma ha ribadito la necessità di un intervento rapido da parte della Regione.

«Non possiamo più tollerare una gestione fondata sulla precarietà», ha dichiarato Sarritzu. «Questi lavoratori hanno garantito il funzionamento del sistema sanitario nei momenti più difficili e ora meritano stabilità. L’assessorato della Sanità e l’assessorato del Lavoro devono dare seguito senza ulteriori ritardi a queste disposizioni».

Oltre alla tutela dei lavoratori, il sindacato sottolinea come la stabilizzazione rappresenti un tassello essenziale per il rafforzamento della sanità sarda, colpita da una cronica carenza di personale. «Servono programmazione e investimenti strutturali, non soluzioni temporanee che non risolvono il problema alla radice», ha aggiunto Sarritzu, ricordando che continuerà a monitorare la situazione affinché l’impegno assunto dalle istituzioni non resti solo sulla carta, ma si traduca in provvedimenti concreti nel più breve tempo possibile.

(Unioneonline/Fr.Me.)

