Pasquetta instabile in Sardegna, con le previsioni che per la giornata odierna parlano di sole alternato però a rannuvolamenti e possibili piogge, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Attenzione, quindi, a chi sceglie di avventurarsi fuori porta per la classica gita: le previsioni parlano per il litorale occidentale di cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata. Sul litorale orientale e litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, mentre rasserena in serata. Nelle zone interne meridionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Sulle zone interne settentrionali sui e rilievi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

Se però in Sardegna le temperature si manterranno comunque miti, attorno ai venti gradi per l’intera giornata, lo stesso non può dirsi per altre regioni d’Italia, dove a farla da padrone in questa domenica di Pasquetta è il freddo e il maltempo.

Pioggia e neve in montagna al Nord, con un'ondata di maltempo che ha investito nelle ultime il Veneto, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. A Milano nottata di chiamate ai vigili del fuoco per i danni causati dalle forti raffiche di vento, anche oltre i 90 km/h. Gli interventi in gran parte per alberi e rami caduti e impalcature danneggiate oltre ad allagamenti, senza coinvolgimento di persone.

In provincia di Udine l'autostrada A23 è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per una frana caduta questa mattina nel territorio del comune di Amaro. A causare il distacco di rocce sono state le intense piogge abbattutesi nella zona nelle ultime ore. La carreggiata è stata invasa da detriti rocciosi e da grossi massi. A causa dello smottamento tre veicoli sono rimasti bloccati ma nessuno è stato colpito.

La situazione è in miglioramento un po’ ovunque per la giornata di domani, dove è atteso sole sull’Italia anche nelle regioni settentrionali.

(Unioneonline/v.l.)

