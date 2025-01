La Sardegna è tra le regioni più vulnerabili di fronte ai cambiamenti climatici, seconda in Italia per eventi calamitosi legati alla siccità, 9, dopo la Sicilia, che ne registra 16 secondo il rapporto Città Clima di Legambiente.

Siccità e caldo estremo – nel 2024 aumento medio della temperatura di 1,8 gradi rispetto agli ultimi 45 anni – hanno danneggiato gravemente allevamenti e terreni agricoli, mentre in primavera ed estate ci sono stati forti limiti all’approvvigionamento idrico nell'agricoltura in modo da non impattare su residenti e turisti. Messe a dura prova anche le api, la raccolta del miele è ai minimi storici.

«Gravi i danni all’ecosistema», dichiara Marta Battaglia, presidente di Legambiente Sardegna. Alberi «indeboliti» dall’aridità sono diventati «più attaccabili dagli agenti patogeni», mettendo in atto «strategie difensive che hanno cambiato il volto di boschi e foreste alterando i paesaggi consueti».

«Inaccettabile» poi quanto accaduto la scorsa estate, quando l’Isola è stata costretta a «scegliere verso quali settori ridurre la disponibilità di acqua per limitare l’impatto sulle economie locali». Gli effetti del cambiamento climatico, insomma, sono «devastanti» ed è fondamentale «mettere in campo politiche e azioni concrete per la drastica riduzione delle emissioni ci CO».

«Il rapporto Città Clima – evidenzia invece Giorgio Querzoli, responsabile scientifico di Legambiente Sardegna – fotografa ancora una volta l’aumento costante degli eventi estremi». E urgono anche azioni efficaci di «adattamento», fondamentale ad esempio «diminuire drasticamente le perdite lungo la rete idrica e ridurre gli sprechi riutilizzando le acque reflue a scopi irrigui».

La situazione degli invasi, d’altronde, è drammatica: al 30 novembre erano pieni per il 39,35%, oltre il 10 per cento rispetto alla situazione del 2023, che pure era già definita grave. E se a questo si aggiunge che le falle nella rete idrica sarda provocano la dispersione del 51% dell’acqua, la frittata è fatta.

(Unioneonline/L)

