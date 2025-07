Riapre, seppur parzialmente, al traffico la strada statale 198 “di Seui e Lanusei”, nel tratto interessato dai lavori di manutenzione nel territorio comunale di Gairo, in Ogliastra.

A comunicarlo è l’Anas, che ha completato la fase principale dell’intervento, consentendo la ripresa della circolazione a senso unico alternato, regolato da semaforo, tra il km 79 e il km 81,650.

Il cantiere, avviato per un’operazione di risanamento profondo del piano viabile, rientra in un progetto da 7 milioni di euro destinato a migliorare la sicurezza e la percorribilità dell’arteria stradale, fondamentale per i collegamenti interni dell’Ogliastra.

I lavori non sono ancora conclusi: nelle prossime settimane si procederà con l’installazione delle barriere di protezione e con le rifiniture stradali.

La riapertura totale del tratto, in entrambi i sensi di marcia, è prevista entro Ferragosto, salvo imprevisti.

