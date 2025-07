Importante riconoscimento per l’Atp di Sassari. L’Azienda trionfa nella classifica “Trasporti Urbani” stilata dalla “Italy’s Best Customer Service 2025/26”. Si tratta di un’indagine compiuta, su una base di 15mila italiani, da L’Economia del Corriere della Sera e Statista – società internazionale di ricerca e analisi –, che individua le migliori società in base all’efficienza del loro servizio clienti. L’Atp, all’interno del macro settore “Trasporti, Viaggi, Logistica”, si distingue nel comparto urbano- una delle 141 categorie- arrivando primo davanti a realtà come Brescia e Genova.

L’Azienda sassarese prevale alla voce “Disponibilità al servizio”, “Orientamento al cliente”, “Competenza professionale” e “Varietà delle soluzioni offerte”.

«Atp- dichiara il suo presidente Paolo Depperu- è tra le aziende italiane che offrono il miglior servizio ai clienti in Italia. Non possiamo che esserne orgogliosi. Un ulteriore riconoscimento del grande lavoro svolto in questi anni mirato al miglioramento del servizio reso ai nostri cittadini. Piccoli passi ma costanti».

