Anche se una decisione verrà presa a livello nazionale, in Sardegna “l'idea è di rientrare a scuola il 10 gennaio, considerato che il 7 è venerdì”, conferma l’assessore alla Sanità della Regione, Mario Nieddu prima della partecipazione alla conferenza delle Regioni convocata anche per discutere la bozza da proporre al Governo per gestire i contagi nelle classi alla ripresa della scuola dopo le vacanze di Natale.

Nieddu ha aggiunto che la Regione sta lavorando per prevedere uno screening “su base volontaria” per il quale – come ha già ipotizzato ieri Andrea Biancareddu, assessore all’Istruzione – si avvierà una campagna di tamponamenti a campione, probabilmente nel sud Sardegna dove si è registrato l'aumento più consistente dei contagi.

