Un episodio di violenza inaudita ha scosso la quiete del villaggio turistico Baia di Conte nel cuore del parco di Porto Conte, ad Alghero, in questi giorni frequentato da ospiti internazionali.

Nel pomeriggio di domenica, un barman della struttura è stato brutalmente aggredito da almeno quattro turisti italiani che da giorni soggiornavano in hotel. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della lite ci sarebbe stato il rifiuto del dipendente di servire da bere a un ragazzino di 15 anni, appartenente al gruppo familiare in vacanza.

Il minore, sprovvisto del braccialetto che identifica i clienti del villaggio “all-inclusive”, non avrebbe avuto diritto a ricevere alcuna consumazione al bar. Un comportamento corretto e in linea con le regole della struttura, che tuttavia ha scatenato la furia degli adulti. I quattro avrebbero trascinato l’uomo nel retro della cucina, lontano dagli sguardi, e lì lo avrebbero colpito selvaggiamente. Per il barman si è reso necessario l’intervento medico: la prognosi è di 20 giorni di cure.

L’episodio ha destato sdegno e preoccupazione tra gli altri clienti e i dipendenti dell’hotel, che si sono stretti attorno al collega vittima di una violenza tanto ingiustificabile quanto spaventosa.



