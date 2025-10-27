Tra sabato e domenica 76 migranti sono approdati sulle coste del sud Sardegna.

Sbarchi senza sosta, il primo è stato registrato sabato sera, con 19 persone arrivate a Tuerredda, in territorio di Teulada. Nelle ore immediatamente successive, fino alle 22, ne sono arrivate altre 14 a Cala Cipolla (Chia) e 8 sulla spiaggia di Porto Pino.

Domenica il primo barchino, con 13 migranti, è arrivato a Porto Pino intorno alle 9. Due ore dopo altro sbarco sempre a Porto Pino, con 10 migranti. Infine, un barchino con 12 persone a bordo è stato intercettato in mare e accompagnato in porto a Cagliari dalla Guardia di Finanza.

Tutti i 76 migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.

