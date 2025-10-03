Abbandono e occultamento di cadavere. Sono le ipotesi investigative su cui stanno lavorando i carabinieri in merito alla morte di William Manca, il 45enne sassarese trovato senza vita lo scorso 10 settembre nell’agro della strada di Ponti Pizzinnu dopo essere scomparso per 4 giorni.

Al momento il procedimento è contro ignoti ma la procura e il pm Ermanno Cattaneo hanno concentrato la loro attenzione su alcuni sospettati che avrebbero trascorso la serata con William, tra Sassari e Bancali.

Intanto con l’autopsia si è appurata una frattura ossea recente dell’uomo dovuta a un trauma di cui si cerca la causa ma che non sarebbe la ragione del decesso. E mentre si attendono gli esiti degli esami tossicologici sul corpo emerge che nella zona in cui è stato trovato Manca, una discarica abusiva, ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso come il 45enne sia arrivato lì.

Diversi testimoni hanno poi riferito che il sassarese, prima di sparire, versasse in uno stato di semiincoscienza, una condizione che avrebbe dovuto condurre coloro che lo accompagnavano a portarlo in una struttura sanitaria. Il non averlo fatto potrebbe condurre gli inquirenti a ipotizzare anche l’omissione di soccorso.

