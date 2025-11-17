Sassari, il sit-in Fp Cgil e Cisl Fp: 2700 lavoratori senza fondi contrattualiSi riferisce di un continuo rimpallo tra i revisori e l’Azienda
2700 lavoratori dell’Aou di Sassari coi fondi contrattuali bloccati. La denuncia è venuta oggi davanti all’ingresso dell’ospedale Santissima Annunziata nel sit-in promosso dalla Fp Cgil e dalla Cisl Fp.
«Manca la certificazione da parte del collegio dei revisori - spiega Antonio Riu, coordinatore sanità per la Cgil sassarese - e vogliamo sapere il perché di questa impasse».
Si riferisce di un continuo rimpallo tra i revisori e l’Azienda. «Chiediamo che intervenga la Regione- aggiunge Antonio Monni, segretario generale della Cisl di Sassari- i dipendenti rischiano di perdere la progressione di carriera e di non vedersi neanche liquidata la produttività del 2024».
Le due associazioni di categoria domandano allora che si crei un tavolo di confronto per capire come uscire dallo stallo. Ma i fondi contrattuali non sono stati l’unico tema di cui si è discusso, anche con toni accesi, nella manifestazione.
«I problemi della sanità restano irrisolti - continua Riu - dal sovraffollamento alla carenza di organico. Una Aou non può lavorare in queste condizioni». «Mancano le assunzioni - rimarca Monni - e le case di comunità. Hanno fatto solo quella di Ploaghe, una goccia nell’oceano».
Al termine dell’incontro la previsione è che, se non ci saranno novità, si proclamerà lo sciopero generale.